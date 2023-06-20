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11:32, 20 июня 2023Среда обитания

Звезду «Маргоши» обманули на миллионы рублей при покупке квартиры в Москве

Shot: звезда сериала «Маргоша» Полесюк лишился 13 млн рублей при покупке квартиры в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Звезду сериала «Маргоша», актера Дмитрия Полесюка, обманули при покупке квартиры в Москве. Артист отдал мошенникам несколько миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что с актером в соцсетях связался неизвестный, который представился менеджером по недвижимости и предложил помочь с оформлением документов для сделки. Полесюк нашел понравившуюся квартиру и перечислил злоумышленнику почти 13 миллионов рублей. Позже лжериелтор перестал выходить на связь. Актер обратился в полицию, сейчас выясняются обстоятельства и причины происходящего.

Ранее при покупке недвижимости обманули звезду сериала «Улицы разбитых фонарей», актера Михаила Трухина. Звезда телесериалов рассказал, что 25 лет назад попался на уловки злоумышленников, когда собирался заключить сделку с жильем.

По его словам, он нашел понравившийся ему дом в Ленинградской области, внес за него залог, однако позже выяснил, что земля находится под арестом. Средства удалось вернуть, но на это им со следователем потребовалось три года, рассказал артист.

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    Нина Ташевская
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