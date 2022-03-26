Звезду «Улицы разбитых фонарей» обманули при покупке недвижимости

Актера сериала «Убойная сила» Трухина обманули при покупке дома в Ленинградской области

Актер Михаил Трухин, исполнявший одну из главных ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», признался, что однажды чуть не лишился крупной суммы денег, нарвавшись на мошенников. Историю из жизни артиста публикует онлайн-издание «7Дней».

Звезда телесериалов рассказал, что 25 лет назад был обманут мошенниками при покупке недвижимости. По его словам, он нашел понравившийся ему дом в Ленинградской области, внес за него залог, однако позже выяснил, что земля находится под арестом.

«Три года мы со следователем вытаскивали мои сбережения. Я благодарен следователю, которому хватило терпения разрешить проблему. Но это были очень сложные три года», — высказался Трухин и добавил, что мог остаться ни с чем из-за того, что раньше был слишком доверчив к людям и с легкостью расставался с деньгами.

Ранее стало известно, что проблему обманутых участников долевого строительства задумали решить с помощью сертификатов на жилье с индексируемой номинальной стоимостью. Так, в Госдуме предложили разработать закон, который определит порядок выдачи сертификатов на покупку новых квартир пострадавшим соинвесторам.

