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Обманутым дольщикам предложили выдавать сертификаты на жилье

В Госдуме предложили выдавать обманутым дольщикам сертификаты на покупку новых квартир

Фото: Пресс-служба мэра Москвы / РИА Новости

Проблему обманутых участников долевого строительства задумали решить с помощью сертификатов на жилье с индексируемой номинальной стоимостью. Такую меру предложили в проекте постановления Совета Госдумы.

В документе также указывается необходимость разработать закон, который определит порядок выдачи сертификатов на покупку новых квартир пострадавшим соинвесторам. Кроме того, в проекте предлагается привлекать в строительную сферу граждан, потерявших работу в других сферах экономики, и разработать меры по содействию занятости молодых людей в возведении объектов.

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7 января

Ранее в марте в Минстрое задумали изменить правила покупки недвижимости на жилищные сертификаты. Сотрудники ведомства предложили запретить использовать государственные субсидии на приобретение объектов у родственников или в аварийных домах.

Как пояснили специалисты, так россияне фактически не улучшают жилищные условия и в дальнейшем встают на учет как нуждающиеся в квартирах на общих основаниях — цель социальной выплаты не достигается. В Минстрое рассчитывают, что с принятием новых правил получится исключить повторное направление бюджетных средств на переселение граждан из недавно полученных квартир.

Нина Ташевская
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