В России захотели изменить правила покупки квартир на жилищные сертификаты

Минстрой предложил запретить покупку на субсидии жилья у родственников и в аварийных домах

В Минстрое захотели изменить правила приобретения квартир на жилищные сертификаты. Ведомство разработало проект постановления, где предложило запретить покупку на эти субсидии недвижимости у родственников или в аварийных домах, пишет «Российская газета».

По данным банков, на жилищные сертификаты зачастую покупается вторичное жилье с низкими потребительскими характеристиками — непригодные для проживания квартиры или объекты в ветхих зданиях. Кроме того, встречаются случаи приобретения недвижимости у близких родственников. В Минстрое пояснили, что так россияне фактически не улучшают жилищные условия и в дальнейшем встают на учет как нуждающиеся в квартирах на общих основаниях — цель социальной выплаты не достигается.

В новых правилах использования жилищного сертификата сотрудники ведомства предложили запретить покупку аварийного или непригодного для жизни имущества. В Минстрое рассчитывают, что так получится исключить повторное направление бюджетных средств на переселение граждан из недавно полученных квартир.

Ограничения коснутся и приобретения жилья у супругов, дедушек и бабушек, внуков, родителей, усыновителей, детей, братьев и сестер. Исключением будут случаи, когда у родственников выкупается доля жилья, после чего квартира полностью становится собственностью владельца сертификата и членов его семьи.

Ранее в марте в Госдуме предложили освободить от уплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) многодетные семьи. Для россиян старше 65 лет парламентарии предусмотрели компенсацию 70 процентов стоимости ЖКУ. Кроме того, депутаты планируют отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний (УК) ее призвали ограничить до 0,1 процента.