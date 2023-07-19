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22:40, 19 июля 2023Мир

В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

SABC News: взрыв произошел на газопроводе в центре Йоханнесбурга

Взрыв произошел в среду, 19 июля, в центре одного из крупнейших городов ЮАРЙоханнесбурга. Об этом сообщил местный телеканал SABC News.

По данным экстренных служб, взорвалась секция газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса. В результате провалилась часть дороги.

По информации спасательных служб большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.

Ранее в городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. ЧП произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали. Причины происшествия устанавливаются.

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    Марина Совина
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