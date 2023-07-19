Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:13, 19 июля 2023Экономика

Путин подшутил над главой Сбербанка

Глава Сбербанка Греф в ответ на шутку Путина понадеялся, что ИИ не заменит его на посту

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его на посту искусственный интеллект (ИИ). Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — ответил главе государства, улыбаясь, Греф.

После его реплики президент в шутку заметил, что «с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить».

В марте российские работодатели рассказали о риске замены ряда специальностей нейросетью. Речь идет о таких профессиях, как дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, программисты и логисты.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире»

    Перечислены главные ошибки в уходе за лицом

    Время работы Керченской переправы изменили

    Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной

    Украинский генерал призвал сменить власть в стране

    Акула укусила сидевшего в воде мужчину

    Автомобилиста осудили на три года за нападение на контролера парковки в Москве

    Госдума приняла закон об исламском банкинге

    В Минспорта рассказали о санкциях для сменивших гражданство россиян

    На Украине оценили уровень коррупции в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости