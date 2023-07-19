Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 19 июля 2023Бывший СССР

На севере Казахстана начались сборы теробороны

В Петропавловске на севере Казахстана начались трехдневные сборы по организации теробороны

Фото: Globallookpress.com

Трехдневные сборы по организации территориальной обороны начались в городе Петропавловске на севере Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В мероприятиях принимают участие главы войск региональных командований и десантно-штурмовых войск республики, помощники начальников местных органов исполнительной власти, а также командиры бригад.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине. Он отметил, что Казахстан должен строго следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

    МИД назвал фейком сообщение о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

    Стала известна предлагаемая Малкому в саудовском клубе зарплата

    Назван подмосковный город-рекордсмен по осадкам

    Вернувшийся в Россию из США популярный блогер рассказал о заблуждении об Америке

    Режиссер «Жанны Дюбарри» назвала причины выбора Джонни Деппа на главную роль

    Несколько пассажиров потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета

    В России стали меньше тратить на дороги

    Создана биоразлагаемая пищевая упаковка

    Российский таксист задержал пристававшего к 12-летней школьнице педофила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости