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00:28, 19 июля 2023Бывший СССР

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и восьми областях на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Leah Millis / Reuters

В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация появилась на онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

18 июля взрывы произошли в Одесской и Николаевской областях Украины. В этих двух регионах, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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