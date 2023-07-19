В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и восьми областях на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация появилась на онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

18 июля взрывы произошли в Одесской и Николаевской областях Украины. В этих двух регионах, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.