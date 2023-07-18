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03:05, 18 июля 2023Бывший СССР

В двух областях Украины произошли взрывы

«Зеркало недели»: взрывы произошли в Одесской и Николаевской областях Украины

Фото: Pixabay

Взрывы произошли в Одесской и Николаевской областях Украины, об этом в Telegram-канале сообщает издание «Зеркало недели».

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что в Николаеве произошел пожар, по предварительной информации, никто не пострадал.

В этих двух регионах, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в Очакове произошел пожар, по предварительной информации, на нефтебазе. Взрывы также раздались вблизи Черноморска.

Ранее в Киеве, а также в нескольких областях восточной и центральной Украины, утром 17 июля объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской.

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    Марина Совина
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