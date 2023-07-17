В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве, восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, а также в нескольких областях восточной и центральной Украины, утром 17 июля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Предупреждения появились примерно с 10:00 по московскому времени.

В 10:30 начались отбои тревог.

В ночь на 17 июля взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Подробности происшествия не приводятся.