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10:44, 17 июля 2023Бывший СССР

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве, восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве, а также в нескольких областях восточной и центральной Украины, утром 17 июля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Предупреждения появились примерно с 10:00 по московскому времени.

В 10:30 начались отбои тревог.

В ночь на 17 июля взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Подробности происшествия не приводятся.

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    Александр Слабиев
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