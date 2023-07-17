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00:46, 17 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробности происшествия не приводятся. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Кроме того, 16 июля стало известно о сильном взрыве в украинском Харькове после отмены воздушной тревоги. Взрыв подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв произошел в Основянском районе города.

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    Марина Совина
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