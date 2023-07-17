В Херсоне произошли взрывы

«Общественное» сообщило о взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

16 июля сообщалось о сильном взрыве в украинском Харькове после отмены воздушной тревоги. Взрыв подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв произошел в Основянском районе города.

16 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Около 10:05 по московскому времени серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине Луганска.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал целью ударов ВСУ по Луганску склад со взрывчаткой для шахты.

