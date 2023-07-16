Стало известно о громких взрывах в Луганске

Громкие взрывы прогремели в Луганске

В Луганске прогремели громкие взрывы. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, около 10:05 по московскому времени 16 июля серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине города. В сети появились снятые очевидцами ролики, на которых можно увидеть поднимающиеся над южной границей Луганска столбы черного дыма.

Ранее в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы.

До этого, 12 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Токмак в Запорожье. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.