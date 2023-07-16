Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 16 июля 2023Россия

Стало известно о громких взрывах в Луганске

Громкие взрывы прогремели в Луганске

Фото: РИА Новости

В Луганске прогремели громкие взрывы. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, около 10:05 по московскому времени 16 июля серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине города. В сети появились снятые очевидцами ролики, на которых можно увидеть поднимающиеся над южной границей Луганска столбы черного дыма.

Ранее в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы.

До этого, 12 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Токмак в Запорожье. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами

    Николай Дроздов раскрыл свой диагноз

    Эксперты дали советы по восстановлению формы после отпуска

    Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле Белгородской области

    Путин объяснил поставки Киеву кассетных снарядов словами «не от хорошей жизни»

    Стало известно о громких взрывах в Луганске

    Экс-генсек НАТО заявил об истощении запасов оружия Британии из-за Украины

    Поджог в московском ЖК попал на видео

    У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

    Время ожидания в пробке у Крымского моста увеличилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости