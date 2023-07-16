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15:37, 16 июля 2023Бывший СССР

Названа цель ударов ВСУ по Луганску

Военный эксперт ЛНР Марочко: целью удара ВСУ по Луганску был склад со взрывчаткой

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал склад со взрывчаткой для шахты целью ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Его слова приводит РИА Новости.

«Прилет был по так называемому "динамитному складу", который находится за поселком Юбилейный города Луганска», — заявил он.

Военный эксперт пояснил, что в Лутугинский районе расположена шахта «Мащинская», а близ нее находится склад с аммонитом, веществом, которое используется в угледобывающей промышленности и предназначено для производства взрывных работ. Марочко также добавил, что украинская сторона, вероятно, использовала новый тип боеприпасов.

16 июля ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Около 10:05 по московскому времени серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине Луганска.

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    Варвара Кошечкина
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