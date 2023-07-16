Названа цель ударов ВСУ по Луганску

Военный эксперт ЛНР Марочко: целью удара ВСУ по Луганску был склад со взрывчаткой

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал склад со взрывчаткой для шахты целью ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Его слова приводит РИА Новости.

«Прилет был по так называемому "динамитному складу", который находится за поселком Юбилейный города Луганска», — заявил он.

Военный эксперт пояснил, что в Лутугинский районе расположена шахта «Мащинская», а близ нее находится склад с аммонитом, веществом, которое используется в угледобывающей промышленности и предназначено для производства взрывных работ. Марочко также добавил, что украинская сторона, вероятно, использовала новый тип боеприпасов.

16 июля ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Около 10:05 по московскому времени серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине Луганска.