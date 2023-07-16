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19:21, 16 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о сильном взрыве в Харькове

«Страна»: в Основянском районе Харькова прозвучал сильный взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На Украине в Харькове прогремел сильный взрыв, сообщает издание «Страна» в Telegram.

Как стало известно, взрыв произошел после того, как в городе была отменена воздушная тревога.

Взрыв подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он также призвал местных жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях во время работы воздушной тревоги.

Издание подчеркивает, что по информации мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв произошел в Основянском районе города. Информацию о возможных разрушениях или пострадавших он не привел.

16 июля Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Около 10:05 по московскому времени серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине Луганска.

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