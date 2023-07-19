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13:31, 19 июля 2023Мир

Корабли КНР сблизились с российскими судами для участия в совместных учениях

AP: корабли ВМС КНР сблизились с российскими судами для участия в совместных учениях
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Корабли ВМС КНР сблизились с судами ВМФ России для участия в совместных учениях. Об этом сообщает Associated Press (AP) о ссылкой на заявление Минобороны Китая.

С китайской стороны в учениях примут участия пять кораблей: два эскадренных миноносца типа 052D — «Цицикар» и «Гуйян», два фрегата типа 054 — «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль снабжения «Тайху» и четыре вертолета.

От России в учениях будут задействованы фрегаты «Громкий» и «Отличный», которые уже неделю принимают посетителей в Шанхае, крупнейшем городе и крупнейшем порту Китая.

Согласно китайским сообщениям, совместные учения сосредоточены на связи между кораблями, маневрировании в строю и поиске и спасении на море.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами России ради укрепления мира и безопасности. Он добавил, что китайская и российская армии планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.

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    Виктория Кондратьева
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