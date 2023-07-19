Российский военный рассказал о тактике «огневой колесницы» под Авдеевкой

Российский боец сообщил о тактике «огневой колесницы» зенитных расчетов под Авдеевкой

Зенитные расчеты Южной группировки войск применяют на авдеевском направлении тактику «огневой колесницы». Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий.

Командир расчета объяснил, что под этим термином скрывается поочередная стрельба нескольких зенитных установок по наземной цели из автоматических пушек. «Одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — сказал он, отметив, что подобная тактика использовалась во время чеченской кампании.

«Активно выезжаем по ночам, обрабатываем площади, чтобы противник не расслаблялся. После обработки площадей в бой вступают наши боевые подразделения», — сказал он.

Ранее командир зенитной батареи Южной группировки войск рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают прямых столкновений на авдеевском направлении. «Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает», — описал он ситуацию. По его словам, в этом случае украинская пехота не выходит на разведку, а «сидит только на своих позициях» и отстреливается оттуда «только для того, чтобы показать присутствие».