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13:06, 19 июля 2023Ценности

В России задержали мужчину за провоз 40 килограммов нелегальной косметики

В Калининграде задержали мужчину за провоз 40 килограммов итальянской косметики

Фото: Telegram-канал Amber Mash

Сотрудники таможенной службы Калининграда задержали мужчину за провоз в Россию иностранной косметики. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Отмечается, что он направлялся на поезде в Москву с тремя чемоданами нелегальных средств по уходу за волосами. Среди продукции оказались спреи, маски, шампуни, филлеры, кондиционеры и профессиональные красители. При этом утверждается, что у пассажира находилось около 40 килограммов итальянской косметики на 123 тысячи рублей.

На данный момент мужчину сняли с поезда, завели административное дело, а продукты отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что россиянка сбывала наркотики в собственном салоне красоты в Москве. 37-летняя женщина и 38-летний мужчина арендовали нежилое помещение, расположенное на Таганской улице. Новых клиентов для своего салона красоты они искали через чат. В нем они выставляли ассортимент и стоимость наркотиков, которые упаковывались под видом бьюти-боксов.

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    Мария Винар
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