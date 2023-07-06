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19:23, 6 июля 2023Ценности

Россиянка сбывала наркотики в собственном салоне красоты в Москве

Владелица салона красоты в Москве сбывала наркотики под видом бьюти-боксов

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Россиянка сбывала наркотики в собственном салоне красоты в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

37-летняя женщина и 38-летний мужчина арендовали нежилое помещение, расположенное на Таганской улице. Новых клиентов для своего салона красоты они искали через чат. В нем они выставляли ассортимент и стоимость наркотиков, которые упаковывались под видом бьюти-боксов.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий в салоне красоты были обнаружены и изъяты почти 300 граммов мефедрона. На данный момент россияне находятся под стражей и обвиняются в незаконном сбыте наркотических веществ.

В октябре сообщалось, что родной брат успешной российской модели Полины Аскери Иероним оказался закладчиком наркотических веществ. 33-летнего преступника задержали в центре Москвы со свертком мефедрона. Полицейские установили, что он приобрел 4,16 грамма вещества в интернете, чтобы сделать закладки и заработать деньги.

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    Мария Винар
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