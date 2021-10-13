Брат успешной российской модели оказался закладчиком наркотиков

Родной брат успешной российской модели Полины Аскери Иероним оказался закладчиком наркотических веществ. Об этом сообщает KP.RU.

Согласно материалу, 33-летнего преступника задержали в центре Москвы со свертком мефедрона. Полицейские установили, что мужчина приобрел 4,16 грамма вещества в интернете у анонимного продавца, чтобы сделать закладки и заработать деньги.

На момент задержания Аскери успел спрятать два свертка весом 1,39 грамма на Среднем Тишинском переулке и 1,42 грамма на улице Климашкина, рядом со станцией метро «Краснопресненская». Последнюю закладку он собирался оставить на Малом Тишинском переулке, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время установлено, что Рон Аскери совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере») УК РФ, которое карается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ранее в октябре хваставшуюся роскошной жизнью модель задержали за продажу наркотиков. Полицейские отвезли Зузану Плацкову, ее мужа Рене Страуша и 13 других подозреваемых в участок из квартиры женщины в Братиславе. На месте сотрудники обнаружили и изъяли девять килограммов наркотика метамфетамина, а также оружие, боеприпасы, сигареты и более 70 тысяч евро (шесть миллионов рублей) наличных денег.