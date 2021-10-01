Хваставшуюся роскошной жизнью модель задержали за продажу наркотиков

Словацкую модель и телезвезду Зузану Плацкову, которая регулярно хвасталась роскошной жизнью в соцсетях, задержали в ходе проведенного наркорейда. Об этом сообщает местный портал The Slovak Spectator.

По информации издания, полицейские отвезли манекенщицу, ее мужа Рене Страуша и 13 других подозреваемых в участок из квартиры женщины в Братиславе. Отмечается, что на месте сотрудники обнаружили и изъяли девять килограммов наркотика метамфетамина, а также оружие, боеприпасы, сигареты и более 70 тысяч евро (шесть миллионов рублей) наличных денег.

Согласно материалу, правоохранительные органы подозревают супругов в участии в преступной группировке, которая с 2012 года занималась импортом, распространением и продажей кокаина и метамфетамина в Словакии. Полиция провела задержание предполагаемых преступников после прослушивания их телефонных звонков, которое проводилось в рамках расследования.

Известно, что во время допроса Плацкова и Страуш полностью отрицали свою причастность к наркоторговле и отказались от дальнейших показаний. Отмечается, что паре грозит от 20 до 25 лет лишения свободы в случае доказательства их вины. На данный момент судья принял решение не заключать их под стражу до завершения разбирательств.

«Мои клиенты отвергают все обвинения, они считают это ошибкой», — заявил в интервью журналистам адвокат супругов Мартин Поховей. Сами знаменитости не давали никаких комментариев по поводу произошедшего.

Зузана Плацкова прославилась в 2012 году после участия в реалити-шоу Hotel Paradise. С тех пор инфлюэнсер регулярно делится с фанатами кадрами, на которых демонстрирует атрибуты роскошной жизни. Так, например, она фотографируется в вещах люксовых брендов, показывает частные самолеты и дорогие автомобили. По словам манекенщицы, она получает доход от продажи косметических средств собственного бренда Queen Collagen.

