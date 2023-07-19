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07:18, 19 июля 2023Россия

Стало известно о взрывах на месте пожара на складе боеприпасов в Крыму

Mash: местные жители рассказали о взрывах в районе пожара на складе боеприпасов в Крыму

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Местные жители на протяжении последних двух часов слышат взрывы в радиусе пяти километров от места пожара на складе боеприпасов в Крыму. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как пишет канал, загоревшийся склад находится недалеко от села Алексеевка. Предварительно, никто не пострадал

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». По его словам, в ближайшее время будет опубликована схема движения автомобильного транспорта.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, перекрыта часть трассы с 118-го по 130-й километр. Сейчас проезд транспорта осуществляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

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    Константин Лысяков
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