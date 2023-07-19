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15:44, 19 июля 2023Из жизни

Мужчина остался без ноги из-за ошибки дочери

The Sun: мужчина остался без ноги из-за дочери, перепутавшей передачи на моторной лодке

Фото: Baron Alloway / Unsplash

Житель Великобритании остался без ноги после того, как его дочь случайно наехала на него на лодке во время отпуска на итальянском курорте Канниджоне. Об этом сообщает The Sun.

Девушка управляла моторной лодкой и по ошибке перепутала переднюю передачу с задней, что привело к несчастному случаю. Британка случайно наехала на отца, который в тот момент находился в воде. На помощь пострадавшему был направлен вертолет скорой помощи.

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Мужчину, имя которого не сообщается, госпитализировали с серьезной травмой левой ноги. Врачи были вынуждены ампутировать часть конечности. Произошедшее расследует береговая охрана.

Ранее сообщалось, что в результате врачебной ошибки 71-летний житель британского города Аберавон Лен Бруно лишился ноги. Ее ампутировали из-за неверного диагноза, поставленного 10 лет назад.

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    Алиса Дмитриева
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