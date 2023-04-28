Мужчине ампутировали ногу из-за ошибки

В Великобритании мужчина лишился ноги из-за неверного диагноза

В результате врачебной ошибки 71-летний житель британского города Аберавон Лен Бруно лишился ноги. Ее ампутировали из-за неверного диагноза, поставленного 10 лет назад, сообщает Wales Online.

В 2012 году Бруно обратился в больницу с жалобой на боль в большом пальце правой ноги. Помимо боли, его беспокоил цвет ступни: она начала чернеть. Врачи объяснили это тромбом, который, предположительно, образовался в его конечности, а впоследствии сам рассосался.

Мужчину выписали из больницы, однако боли не исчезли. Со временем начала побаливать и левая нога, иногда случались спазмы. В 2017 году боль участилась и стала появляться уже после нескольких минут ходьбы. В результате Бруно снова оказался в больнице.

На этот раз у него диагностировали аневризму подколенных артерий. Мужчине было назначено лечение, но его состояние не улучшилось. Он еще несколько месяцев страдал от боли, дважды обращался за медицинской помощью, пока в феврале 2018 года его снова не госпитализировали.

После нового обследования врачи сообщили, что не смогут восстановить кровообращение в его левой ноге и рекомендовали ампутацию. Сначала мужчине ампутировали конечность выше колена, а через 11 дней провели еще одну операцию и удалили аневризму на правой ноге.

Бруно еще несколько месяцев восстанавливался в больнице и, по его словам, долгое время не мог смириться с тем, что потерял конечность. После возвращения домой он сразу обратился к юристам с жалобой на халатность врачей.

Совет по здравоохранению, управляющий больницей, в которую обращался Бруно, признал, что врачи должны были диагностировать аневризму в 2012 году. Если бы корректный диагноз был поставлен при первом обращении, ампутации можно было бы избежать.

Сейчас юристы и медицинский совет работают над заключением соглашения о выплате пожизненной денежной компенсации. Мужчине также назначен координатор, благодаря которому он сможет проходить реабилитацию и получать поддержку со стороны благотворительных организаций. Помимо этого, в скором времени Бруно получит протез ноги, разработанный специально для него.

«Я всегда буду расстроен тем, что со мной случилось, и тем, что этого не должно было случиться. Но я не могу повернуть время вспять. Сейчас я стараюсь смотреть в будущее», — говорит мужчина.

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