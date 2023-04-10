Хирург по ошибке прооперировал пациентке не ту ногу

ABC 13: в США хирург удалил костные шпоры из правой ноги пациентки вместо левой

Мэри-Линда Альманза из города Хьюстон, штат Техас, США, стала с трудом передвигаться после того, как врач прооперировал ей не ту ногу. Об этом сообщает ABC 13.

Женщина мучилась от болей в ногах из-за костных шпор, поэтому в декабре 2021 года решила их удалить. Так как на левой ноге было гораздо больше наростов, Альманза договорилась с хирургом, что сначала операция будет проведена на ней. Однако врач по ошибке прооперировал правую ногу пациентки вместо левой.

Когда женщина очнулась от наркоза после операции, то была шокирована увиденным. «Когда я проснулась, я была в бешенстве. Я была невероятно расстроена. Все, что я могла сказать в тот момент: "Они перепутали ногу"» — вспоминает она.

Позже муж Альманзы рассказал, что после удаления наростов врач вынудил подписать его форму согласия. Женщина прочитала документ и обнаружила, что врач изменил его в попытках скрыть свою ошибку. Альманза подала иск против больницы, надеясь, что хирург понесет наказание.

Теперь женщина с трудом ходит. Чтобы передвигаться, ей требуется трость или ходунки. «Я надеюсь, что сотрудники больницы извлекут из этого урок, и это заставит их понять, что нельзя допускать подобные вещи. Они не могут разрушать жизни людей и оставаться безнаказанными», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки врачей жительница Испании родила ребенка от неизвестного мужчины после экстракорпорального оплодотворения. Адвокат, представляющий интересы женщины в суде, предположил, что из-за врачебной ошибки биологический ребенок ее супруга мог родиться в другой семье.

