Врачи по ошибке оплодотворили женщину спермой неизвестного мужчины

The Olive Press: в Испании врачи по ошибке оплодотворили женщину спермой чужого мужчины

Из-за ошибки врачей жительница Испании родила ребенка от неизвестного мужчины после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает The Olive Press.

Женщина зачала ребенка с помощью ЭКО в 2021 году в больнице Universitario Puerta del Mar в городе Кадис. Спустя два года родственники семьи стали замечать, что ребенок не похож на ее мужа. Позже друг семьи, обладающий медицинскими знаниями, заявил, что группа крови ребенка несовместима с группой крови его родителей.

Супруги заподозрили, что врачи могли по ошибке оплодотворить женщину чужой спермой, и сделали ДНК-тест. Результаты показали, что женщина является биологической матерью ребенка, а мужчина не является его отцом.

Пара подала в суд на испанскую систему здравоохранения и больницу. Они требуют выплаты компенсации в размере одного миллиона евро (82 миллиона рублей). Адвокат, представляющий интересы супругов в суде, предположил, что из-за врачебной ошибки биологический ребенок мужчины мог родиться в другой семье.

Согласно иску, произошедшее потрясло родителей и может негативно сказаться на их психологическом состоянии в будущем. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что итальянский хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту. Пострадавший уже подал в суд на поставившего ему диагноз уролога и надеется отсудить компенсацию.