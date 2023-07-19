Внешний вид Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети

Папарацци засняли Дженнифер Лопес в мятой футболке и с небрежной прической

Внешний вид идущей в спортзал американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

53-летнюю исполнительницу засняли по пути в спортзал в мятой белой футболке, обнажающей живот, и черных леггинсах, которые подчеркивали ее фигуру. Звезда дополнила образ кроссовками, массивными солнцезащитными очками и объемной сумкой. При этом она уложила волосы в небрежную прическу и свела к минимуму макияж.

Читатели издания оценили внешность артистки в комментариях. «Ужасный парик», «Некрасивые ноги», «Это накладные пряди или плохой парик?», «Она смелая. Если бы мои ягодицы выглядели бы так, я бы никогда не выходила из дома», «Боже, у нее на лбу 60 морщин? Мне потребовалось время, чтобы их сосчитать», «У нее на лбу морщин больше, чем полосок на теле у зебры», — заявили юзеры.

Ранее в июле Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и порадовала фанатов. 53-летняя знаменитость была замечена на фотосессии в Голливуде. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленом облегающем платье, оформленном вырезом на спине и боку. Также видно, что артистка отказалась от бюстгальтера на время съемки.