Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:41, 19 июля 2023Ценности

Внешний вид Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети

Папарацци засняли Дженнифер Лопес в мятой футболке и с небрежной прической

Кадр: Daily mail

Внешний вид идущей в спортзал американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

53-летнюю исполнительницу засняли по пути в спортзал в мятой белой футболке, обнажающей живот, и черных леггинсах, которые подчеркивали ее фигуру. Звезда дополнила образ кроссовками, массивными солнцезащитными очками и объемной сумкой. При этом она уложила волосы в небрежную прическу и свела к минимуму макияж.

Читатели издания оценили внешность артистки в комментариях. «Ужасный парик», «Некрасивые ноги», «Это накладные пряди или плохой парик?», «Она смелая. Если бы мои ягодицы выглядели бы так, я бы никогда не выходила из дома», «Боже, у нее на лбу 60 морщин? Мне потребовалось время, чтобы их сосчитать», «У нее на лбу морщин больше, чем полосок на теле у зебры», — заявили юзеры.

Ранее в июле Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и порадовала фанатов. 53-летняя знаменитость была замечена на фотосессии в Голливуде. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленом облегающем платье, оформленном вырезом на спине и боку. Также видно, что артистка отказалась от бюстгальтера на время съемки.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали железнодорожную станцию в приграничном регионе России

    Воспитатели лагеря на Урале били детей и подглядывали за ними в душе

    Норвежский теннисист поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

    В Херсонской области сообщили об уничтожении крупнейшего склада ВСУ

    Акции Microsoft рекордно подорожали

    Курс евро к рублю обновил максимум

    Названа главная особенность минометов «Дрок»

    Мэр Одессы назвал прошедшую ночь самой страшной из-за ракетного обстрела

    Появились подробности о задержанном за похищение шестилетней девочки в Шахтах

    Эксперт по чистоте предостерегла от частой ошибки при обработке поверхностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости