Тысячи россиян потеряли миллиарды рублей из-за новой финансовой пирамиды

Более 18 тысяч россиян потеряли 15 миллиардов рублей из-за пирамиды «Лайф из гуд»

Более 18 тысяч россиян из разных регионов страны вложили деньги в финансовую пирамиду, которая работала под брендом «Лайф из гуд», и потеряли 15 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организаторы пирамиды легализовали 158,5 миллиона рублей путем приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мошенники работали с 2014 года в нескольких регионах России, создавая подконтрольные организации с сетью региональных филиалов под единым брендом.

Злоумышленники предлагали россиянам стать пайщиками кооператива и обещали им либо новое жилье, либо доход в размере до 25 процентов годовых. Однако полученные от людей деньги организаторы никуда не вкладывали, а приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

Деятельность финансовой пирамиды пресекли в марте 2022 года. Четверых подозреваемых по этому делу отправили под стражу, а еще пятеро, в том числе и 53-летний организатор сообщества, объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что за январь-июнь 2023 года Центробанк выявил более 1,1 тысячи финансовых пирамид — на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.