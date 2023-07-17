Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:29, 17 июля 2023Экономика

В России выросло количество финансовых пирамид

ЦБ: количество финансовых пирамид в I полугодии 2023 года выросло на 19 % год к году

Фото: Vershinin89 / Unsplash

Центробанк (ЦБ) за январь-июнь 2023 года выявил более 1,1 тысячи финансовых пирамид — на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Почти 60 процентов мошеннических организаций принимали взносы в криптовалюте. ЦБ также обнаружил около 850 нелегальных кредиторов, их количество за январь-июнь выросло на 28 процентов год к году. Отмечается, что такие кредиторы рекламируют свои услуги в интернете, а также оборудуют офисы для встречи с заемщиками. При их поиске нелегалы учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов.

Регулятор также выявил более 400 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом их количество сократилось почти на треть из-за ухода из России зарегистрированных за границей компаний.

Ранее Росфинмониторинг рассказал о новой схеме мошенничества с криптовалютой, которая появилась на фоне слухов о закрытии одной популярной криптобиржи для россиян. Воспользовавшись этим, злоумышленники начали обзванивать держателей криптокошельков с предложением помочь вывести средства, убеждая внести некий «налог на легализацию».

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

    Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

    В США оценили стратегию Путина по Украине

    В Киеве начались военные учения

    В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

    В Кремле оценили отношения России и Запада

    Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

    Российский комик назвал минус популярного у туристов европейского города

    Рабочего убило током на стройке в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости