В России обнаружили новую схему мошенничества

Росфинмониторинг: мошенники стали предлагать россиянам заплатить «налог на легализацию»

Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Новая схема обмана появилась на фоне новостей о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки. Злоумышленники обзванивают россиян и предлагают помочь вывести средства. Для этого они убеждают их заплатить некий «налог на легализацию».

По словам Негляда, количество переходов на фейковые сайты криптовалютных проектов в мире выросло на 40 процентов. Чаще всего криптомошенники работают преимущественно в интернете и с инвестиционными проектами. Поэтому в 2022 году сотрудники Росфинмониторинга пресекли деятельность 11 финансовых пирамид и возбудили более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.

Ранее стало известно, что в правительстве и Центробанке намерены скорректировать закон «О национальной платежной системе», чтобы обязать кредитные организации возмещать россиянам потерянные из-за действий мошенников средства. Для этого предлагается возвращать переводы, которые отправили на счет получателя из черного списка мошенников. Если поправки примут, банки будут обязаны на два дня замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить трансакцию.