В России поднимут цены на Lays и Lipton

Mash: Lays, Lipton и другая продукция PepsiCo подорожает в России на 8-13%

Компания PepsiCo поднимет цены в России на 8-13 процентов с сентября, пишет Mash со ссылкой на письмо, разосланное ее сотрудникам. Подорожание произойдет из-за роста цен на сырье из ближнего зарубежья и упаковку.

Вырастет стоимость брендов Lays, Cheetos, ХрусTeam, Adrenaline, Aqua Minerale, Lipton, «Любимый» и J7. Сухарики, чипсы и другие снеки подорожают в среднем на восемь процентов, газировка и соки — на 13 процентов.

Как узнал Mash, аналогичное решение приняла и компания Multon Partners, которая раньше принадлежала боттлеру Coca-Cola — «Coca-Cola HBC Россия». Скоро ее напиток под обновленным названием «Добрый Cola» станет дороже на 10 процентов. Одна из причин — введение акциза на сахаросодержащие напитки.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что PepsiCo поднимет цены на напитки и соки на 19,2–21,3 процента, а на снеки — в среднем на 15,3 процента. Рост цен в публикации объяснялся падением курса рубля, которое привело к увеличению затрат. На фоне подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг о подорожании своей продукции предупредили и «Сады Придонья».