Россиян предупредили о подорожании соков и газировки с 1 августа

«Ъ»: соки и газировки подорожают на 10-20 процентов из-за падения курса рубля с 1 августа

Крупные производители газированных напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» предупредили торговые сети о повышении цен на продукты с 1 августа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний.

Ожидается, что подорожание напитков составит 10-20 процентов. Соки и газировки вырастут в цене из-за падения курса рубля, которое привело к увеличению затрат. Так, PepsiCo поднимет цены на напитки и соки на 19,2–21,3 процента, а на снеки — в среднем на 15,3 процента. В «Садах Придонья» заявили об индексации на 10 процентов на фоне подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Источник издания в крупной сети допустил, что вопрос повышения цен еще будут рассматривать во время переговоров. Рост цен может компенсироваться промо, добавил другой собеседник «Ъ». Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков подчеркнул, что на стоимость продуктов отрасли влияет курс валют. В частности, 70 процентов себестоимости соков приходится на импортные концентрированные соки и пюре.

The Coca-Cola Company и PepsiCo объявили о приостановке продажи и рекламы напитков в России после начала конфликта на Украине. В марте заводы Coca-Cola перестали получать необходимый фирменный сироп.