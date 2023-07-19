Стало известно о сильном взрыве во Львове

«Страна.ua»: сильный взрыв прозвучал во Львове, воздушная тревога в регионе не объявлялась

Сильный взрыв прозвучал во Львове на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальных комментариев от местных властей пока нет.

Ранее на Украине в Харькове прогремел сильный взрыв. Как стало известно, взрыв произошел после того, как в городе была отменена воздушная тревога.

16 июля Вооруженные силы Украины ударили по Луганску. Украинские военные использовали дальнобойные кассетные боеприпасы. Около 10:05 по московскому времени серия взрывов была слышна в районе Южных кварталов на окраине Луганска.