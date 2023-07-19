AFP: Макрон произведет перестановки в правительстве Франции 20 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 20 июля, произведет перестановки в правительстве республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы государства.

По словам советника Елисейского дворца, объявление об изменениях в составе кабмина последует в четверг. При этом он не указал точное время дня.

В конце июня во Франции начались массовые протесты из-за того, что полицейский выстрелил в 17-летнего подростка. В настоящее время полицейский находится под стражей. На фоне протестов французские власти захотели разрешить полиции шпионить за гражданами через телефоны. По данным МВД Франции, в ходе недавних протестов были задержаны более 3,3 тысячи человек, около сотни мэрий по всей стране подверглись нападениям.