Во Франции захотели разрешить полиции шпионить за гражданами через телефоны

Le Monde: во Франции захотели разрешить полиции шпионить за гражданами через телефоны

Власти Франции захотели разрешить полиции шпионить за гражданами через телефоны. Соответствующий законопроект о реформе правосудия приняла нижняя палата парламента (Национальное собрание), передает Le Monde.

Согласно закону, правоохранители смогут следить за подозреваемыми в преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет, через телефоны и другие устройства, такие как ноутбуки, автомобили. Он позволит полиции дистанционно активировать камеру, микрофон и GPS этих устройств для отслеживания геолокации французов.

Закон раскритиковали правозащитники и сторонники левых политических партий. Они сочли такую меру ограничением свобод граждан и вторжением в их личную жизнь. При этом французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти заверил, что меру будут применять ограниченно, только в исключительных случаях.

Ранее стало известно, что почти 60 процентов французов хотели бы ужесточения миграционной политики после беспорядков, которые прошли в стране с 27 июня по 5 июля. При этом 84 процента опрошенных институтом Odoxa заявили, что не поддерживают прошедшие в стране протесты.