Французы захотели ужесточить миграционную политику после беспорядков

Figaro: почти 60% французов захотели ужесточения миграционной политики после беспорядков

Почти 60 процентов французов хотели бы, чтобы власти ужесточили миграционную политику после беспорядков, которые прошли в стране с 27 июня по 5 июля. Об этом стало известно из данных опроса института Odoxa и организации Backbone Consulting для Figaro.

По информации института, 59 процентов граждан Франции требуют от правительства ужесточения законопроекта об иммиграции, рассматривать который планируют осенью. При этом 84 процента опрошенных заявили, что не поддерживают прошедшие в стране протесты.