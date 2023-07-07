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15:52, 7 июля 2023Мир

Французы захотели ужесточить миграционную политику после беспорядков

Figaro: почти 60% французов захотели ужесточения миграционной политики после беспорядков

Фото: Juan Medina / Reuters

Почти 60 процентов французов хотели бы, чтобы власти ужесточили миграционную политику после беспорядков, которые прошли в стране с 27 июня по 5 июля. Об этом стало известно из данных опроса института Odoxa и организации Backbone Consulting для Figaro.

По информации института, 59 процентов граждан Франции требуют от правительства ужесточения законопроекта об иммиграции, рассматривать который планируют осенью. При этом 84 процента опрошенных заявили, что не поддерживают прошедшие в стране протесты.

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    Виктория Кондратьева
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