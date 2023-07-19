В ЛНР сообщили о срочной переброске резервов ВСУ под Купянск

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ срочно перебрасывают резервы под Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно перебрасывают резервы под Купянск для стабилизации ситуации в районе города, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«В составе прибывших подразделений отмечаются как хорошо обученные военнослужащие, так и неопытные из числа свежемобилизованных граждан Украины», — написал Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта. Большинство иностранных наемников владеют узкой специализацией: в основном они составляют инженерно-саперные подразделения.

