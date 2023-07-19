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12:40, 19 июля 2023Мир

Глава МИ-6 назвал лестными обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Глава МИ-6 Мур назвал лестными обвинения Лондона в причастности к атаке на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что ему льстят обвинения России о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Мне льстит тот факт, что президент [России Владимир] Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся», — заявил глава британской разведки.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими беспилотниками примерно в 03:05.

При ЧП пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

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    Виктория Кондратьева
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