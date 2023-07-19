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23:41, 19 июля 2023Силовые структуры

Мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках и попал под уголовное дело

СУ СК по Калужской области завело уголовное дело на мигранта за лишение свободы покупателя

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

СУ СК России по Калужской области завело уголовное дело о противоправных действиях мигранта в Обнинске по результатам проверки, которую проконтролировал глава центрального ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Об инциденте написали СМИ: мужчина заподозрил в краже покупателя супермаркета, после чего отвел его в подсобку, избил и удерживал его долгое время в стойке на руках. Действия мигранта попали под статью 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Подозреваемого задержали, им оказался 21-летний гражданин ближнего зарубежья, находящийся на территории России незаконно. Следователи продолжают расследование дела.

Ранее появилось видео, как толпа индийцев избивает туриста палками из-за того, что тот якобы задел их автомобиль. Пятерых нападавших арестовала полиция, остальных объявили в розыск.

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    Александра Синицына
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