Мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках и попал под уголовное дело

СУ СК по Калужской области завело уголовное дело на мигранта за лишение свободы покупателя

СУ СК России по Калужской области завело уголовное дело о противоправных действиях мигранта в Обнинске по результатам проверки, которую проконтролировал глава центрального ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Об инциденте написали СМИ: мужчина заподозрил в краже покупателя супермаркета, после чего отвел его в подсобку, избил и удерживал его долгое время в стойке на руках. Действия мигранта попали под статью 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Подозреваемого задержали, им оказался 21-летний гражданин ближнего зарубежья, находящийся на территории России незаконно. Следователи продолжают расследование дела.

Ранее появилось видео, как толпа индийцев избивает туриста палками из-за того, что тот якобы задел их автомобиль. Пятерых нападавших арестовала полиция, остальных объявили в розыск.