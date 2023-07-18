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20:11, 18 июля 2023Путешествия

Толпа индийцев избила туриста палками из-за задетой машины и попала на видео

Times Now: индийцы в Агре избили палками туриста, задевшего их машину своей

В индийской Агре толпа местных мужчин избила палками туриста, приехавшего посмотреть Тадж-Махал, и попала на видео. Кадры распространились в соцсетях, на что обратило внимание издание Times Now.

Уточняется, что конфликт случился на фоне ДТП. Избитый якобы задел своим автомобилем чужую машину. В результате злоумышленники напали на него в кондитерском магазине. На кадрах видно, как путешественник пытается извиняться, однако преступники продолжают бить его.

Полиция арестовала пятерых нападавших, остальных объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ночном клубе на острове Закинтос толпа охранников жестоко избила британского туриста и попала на видео. На записи видно, как пять человек в одинаковых черных футболках прижимают мужчину к стенке, а затем начинают бить по лицу и животу.

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    Зарина Дзагоева
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