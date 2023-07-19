Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

На кадрах показано, как российские операторы FPV-дронов обнаружили передвигающийся бронетранспортер ВСУ и ликвидировали его точным ударом беспилотника.

Ранее появилось видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки на купянском направлении при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».