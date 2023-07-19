Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 19 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

На кадрах показано, как российские операторы FPV-дронов обнаружили передвигающийся бронетранспортер ВСУ и ликвидировали его точным ударом беспилотника.

Ранее появилось видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки на купянском направлении при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму загорелся склад боеприпасов. Власти эвакуируют две тысячи человек из четырех населенных пунктов

    Звезда «Оппенгеймера» сел на строгую диету ради главной роли

    Россиянина задержали за попытку поджечь военную технику на полигоне

    Пластического хирурга лишили лицензии из-за трансляции операций в сети

    Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО

    В Москве открыли путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

    Легковушка с людьми упала в пруд на юге Москвы

    Аксенов уточнил схему объезда «Тавриды» в районе пожара на полигоне в Крыму

    Российский суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам лишения свободы

    Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости