Появилось видео уничтожения украинской артиллерийской установки «Ланцетом»
Минобороны опубликовало видео уничтожение украинской САУ на купянском направлении
Минобороны опубликовало видео уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) на купянском направлении. Как сообщили «Ленте.ру» в оборонном ведомстве, для этого использовался барражирующий боеприпас типа «Ланцет».
Судя по видео, САУ пыталась скрыться под деревьями в лесу. Однако российский боеприпас точно поразил цель.
Ранее Росгвардия опубликовала видео уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе. Сообщалось, что у боевой машины сдетонировал боекомплект и восстановлению она не подлежит.