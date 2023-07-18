Росгвардия опубликовала видео уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе

Росгвардия опубликовала видео уничтожения американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley с помощью дрона-камикадзе. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что у боевой машины сдетонировал боекомплект и восстановлению она не подлежит. Ее удалось обнаружить с помощью воздушной разведки.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения дроном бронемашины Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Расчет БПЛА установил выдвижение украинской боевой машины пехоты и уничтожил ее точным попаданием барражирующего боеприпаса.