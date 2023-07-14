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15:16, 14 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронемашины ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ показало видео уничтожения дроном бронемашины ВСУ на купянском направлении

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

На видео можно заметить, как беспилотник обнаружил бронемашину украинской армии, по которой затем наносится удар. В оборонном ведомстве уточнили, что расчет БПЛА установил выдвижение боевой машины пехоты ВСУ и уничтожил ее точным попаданием барражирующего боеприпаса. Контроль осуществлялся с помощью беспилотника, ведущего разведку.

Ранее российские военные поразили бронегруппу ВСУ из-за ошибки водителя БМП западного производства. Как сообщалось, машина украинских войск застряла при попытке атаковать позиции донецкого армейского корпуса. Бронегруппа ВСУ выдвинулась на эвакуацию, однако не смогла вовремя добраться до застрявшей машины и попала под огонь российской артиллерии.

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    Кристина Есикова
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