Минобороны Британии запланировало обновить ядерные боеголовки

МО Британии запланировало обновить ядерные боеголовки в рамках программы модернизации

Британия обновит существующие ядерные боеголовки в рамках модернизации ядерных сил. Об этом сообщается в докладе Министерства обороны Британии.

В докладе напомнили, что в 2016 году парламент проголосовал за обновление британского ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре подлодки класса Dreadnought. Отмечается, что программа реализуется в соответствии с графиком. Первая субмарина этого класса поступит на службу в ВС Великобритании в начале 2030-х годов.

«Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] класса Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки», — говорится в докладе.

Подводные лодки типа Vanguard и класса Dreadnought проектируются и производятся в Великобритании и «представляют собой одни из самых передовых когда-либо построенных систем».

Ранее палата общин Британии заявила об опасно низком уровне готовности армии из-за помощи Киеву. Авторы отчета призвали Министерство обороны Великобритании разработать план по восстановлению оборонно-промышленного потенциала королевства, срочного пополнения армейских арсеналов и решения проблемы нехватки кадров в Вооруженных силах.