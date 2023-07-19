Упавшая со скалы такса провела два дня на крошечном выступе и выжила

В Великобритании такса упала со скалы и провела два дня без еды и воды на выступе

В британской деревне Тримингем, графство Норфолк, девятилетняя карликовая такса по кличке Кола упала со скалы, провела больше двух дней на крошечном выступе без воды и еды и выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Собака пропала во вторник, 11 июля, когда гуляла вместе с хозяйкой Эллой Деркач на вершине скалы. Женщина остановилась на обрыве, чтобы сфотографировать море, а когда обернулась, обнаружила, что Кола пропала. Деркач безуспешно искала таксу и решила, что она заблудилась в лесу, пытаясь найти дорогу к машине. Обеспокоенную хозяйку встретила местная жительница Джоанн Леджер и решила помочь ей.

Леджер организовала поиски Колы, опубликовав объявления о пропаже в социальных сетях. В течение двух дней собаку вместе с хозяйкой и ее мужем искали примерно 60 жителей деревни. «Кто-то сказал, что ему послышалось, как кто-то скулит в лесу, и мы начали искать ее именно там», — рассказывает Леджер. Деркач разложила еду и оставила в лесу свой джемпер, чтобы попытаться привлечь таксу. Несмотря на это найти ее так и не удалось.

Тогда Леджер обратилась за помощью в благотворительную организацию Drone to Home, которая специализируется на поиске потерявшихся собак. Основатель организации Фил Джеймс запустил дрон, чтобы осмотреть скалу, и уже через две минуты обнаружил таксу, сидевшую на крошечном выступе. Джеймс тут же полез на утес. «Первое, что она сделала, это зарычала на меня. Я потратил несколько минут, чтобы приблизиться к ней и надеть поводок на ее шлейку. Убедившись, что собака в полном порядке, я скатился с обрыва на спине с ней на руках», — говорит мужчина.

Хозяева были очень рады долгожданному воссоединению с Колой. «Невероятно, что она смогла усидеть так спокойно и не шевелиться на таком маленьком выступе», — удивляется Леджер. Позже собаку осмотрел ветеринар. Такса была обезвожена, ее глаза были загрязнены из-за морского воздуха, а на подушечках лап были небольшие повреждения. Несмотря на это серьезных травм Кола не получила. Сейчас она находится с хозяевами и восстанавливается после пережитого стресса.

Ранее сообщалось, что рыболовный траулер спас австралийского моряка, который два месяца дрейфовал в Тихом океане со своей собакой. Все это время хозяин и питомец питались сырой рыбой и пили дождевую воду.