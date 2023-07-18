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11:20, 18 июля 2023Из жизни

Моряк и его собака два месяца дрейфовали в Тихом океане

«Би-би-си»: рыболовный траулер спас моряка и его собаку, два месяца дрейфовавших в океане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maël BALLAND / Unsplash

Рыболовный траулер спас австралийского моряка, который два месяца дрейфовал в Тихом океане со своей собакой. Об этом сообщает «Би-би-си».

51-летний житель Сиднея Тим Шаддок и его собака по кличке Белла в апреле отправились на яхте из мексиканского города Ла-Пас во Французскую Полинезию. Протяженность маршрута должна была составить более шести тысяч километров. Несколько дней спустя их судно попало в шторм. В результате на яхте вышла из строя электроника.

Яхта осталась без управления и средств связи. Прошло два месяца, прежде чем моряка и его собаку нашли. Все это время они питались сырой рыбой и пили дождевую воду.

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Два месяца спустя Шаддока заметили у побережья Мексики пилоты вертолета, после чего их спас рыболовный траулер. К этому моменту австралиец сильно похудел и отрастил бороду.

«Я прошел через очень тяжелые испытания в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, так как я долгое время был в море один. В остальном я хорошо себя чувствую», — рассказал он. Моряк уже может есть небольшие порции еды.

Мужчина подчеркнул, что ему помогло выжить снаряжение для рыбалки. Он сумел избежать солнечных ожогов, укрываясь под тентом на яхте.

Сейчас траулер направляется в Мексику, где мужчина пройдет медицинский осмотр и при необходимости пройдет лечение.

Ранее сообщалось, что 43-летний рыбак из Бразилии упал с борта рыболовного судна, провел двое суток в открытом океане и был спасен. В течение двух дней мужчина цеплялся за сигнальный буй, пытаясь выжить.

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    Алиса Дмитриева
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