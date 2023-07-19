Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Белорусские пограничники прекратили мониторинг шести автодорог на границе с Россией

Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия шести автодорог на границе с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены», — заявил Бычковский.

Мониторинг автомобилей на дорогах в Россию белорусские власти ввели в мае 2023 года. Тогда из-за них появились очереди на въезде в республику.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, эти меры направлены на обеспечение безопасности людей как в Республике Беларусь, так и в России.