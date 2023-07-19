Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 19 июля 2023Бывший СССР

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Белорусские пограничники прекратили мониторинг шести автодорог на границе с Россией

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия шести автодорог на границе с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены», — заявил Бычковский.

Мониторинг автомобилей на дорогах в Россию белорусские власти ввели в мае 2023 года. Тогда из-за них появились очереди на въезде в республику.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, эти меры направлены на обеспечение безопасности людей как в Республике Беларусь, так и в России.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Слуховые аппараты сократили риск деменции

    Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

    Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

    Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

    Путин поработал грузчиком

    Путин раскритиковал западную монополию на власть

    Беспилотник сбили на подлете к белгородскому городу

    Пьяный приезжий надругался над 16-летней школьницей в Подмосковье

    Пшеница резко подорожала после остановки зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости