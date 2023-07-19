В Москве пресекли торговлю некачественными лекарствами с миллионным оборотом

В Москве пресекли бизнес по торговле некачественными лекарствами из стран Восточной Азии

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Москве пресекло деятельность шести россиян, которые организовали ввоз в страну некачественных иностранных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье 238.1 УК РФ («Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»). Двоих из них отправили под домашний арест, двоим запретили совершать определенные действия, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, обвиняемые в 2021 году вступили в сговор и создали организованную преступную группу (ОПГ) с целью ввоза и сбыта недоброкачественных лекарственных средств, произведенных за границей. Стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей. Продажа осуществлялась через социальные сети.

В МВД России сообщили, что препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии, а потом доставлялись по всем регионам страны. Доход от бизнеса превысил 30 миллионов рублей. Во время обысков силовики изъяли более 500 упаковок медикаментов, банковские карты, документы и другие вещи.