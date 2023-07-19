Автомобилиста осудили на три года за нападение на контролера парковки в Москве

В Москве автомобилиста отправили в колонию на три года за нападение на контролера парковки

В Москве автомобилиста осудили на три года за нападение на контролера «Московского паркинга». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Преступление было совершено 22 марта на Большой Тульской улице. Водитель припарковал свою машину под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролер указал ему на нарушение. Когда сотрудник АМПП сфотографировал номер машины, мужчина выскочил из салона, несколько раз ударил его по голове и уехал, задев контролера машиной.

В результате врачи диагностировали у контролера перелом носа. АМПП передал всю информацию и видео с нападением в правоохранительные органы. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Вскоре после инцидента нападавшего задержали.